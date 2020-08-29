Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği CHP'linin evine polis baskını

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:08

CHP'li Mutlu Yıldırım, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve 238'inci gününde yaşamını yitiren Ebru Timtik için, "Er ya da geç, bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" mesajını yayınladıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildi.

Soylu, Twitter adresinden Yıldırım'ın ifadelerini alıntılayarak, "Bize 30 Ağustos dersi verenler 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın" dedi.

Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Soylu'nun bu paylaşımı sonrasında Mutlu Yıldırım'ın evine polis baskını düzenlendi.

Kaftancıoğlu sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Bu ülkenin İçişleri Bakanının sabah hedef gösterdiği Avcılar gençlik kolları üyemizin evini an itibariyle polis bastı ve arama yapıyor. Hukukçularımızla birlikte üyemizin evine gidiyoruz" dedi.