Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi kararıyla ilgili ilk tepki
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme çevirenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine sosyal medya hesabından video mesajıyla tepki gösterdi.
“İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek” diyen Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
“Sevgili halkım. Bir devlet gece yarısını kararnamesiyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı hukuku onların ellerinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum: Haklarınıza sahip çıkınız.
Hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum. Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım.
Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her platformda savunacağım.”
Video Haberler
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
- Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'u hiç böyle görmemiştiniz
- İstanbul'da yangın paniği
- Canlı yayında gergin anlar! Perinçek'e böyle yanıt verdi
- Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı
- Tahliye kararı verildi
En Çok Okunan Haberler
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı!
- 'Ya gereğini yapacak ya özür dileyecek'
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'kapatma' açıklaması
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar
- Naci Ağbal görevden alındı