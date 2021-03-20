Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi kararıyla ilgili ilk tepki

20 Mart 2021 Cumartesi, 13:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine sosyal medya hesabından video mesajıyla tepki gösterdi.

“İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek” diyen Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

“Sevgili halkım. Bir devlet gece yarısını kararnamesiyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı hukuku onların ellerinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum: Haklarınıza sahip çıkınız.

Hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum. Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım.

Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her platformda savunacağım.”