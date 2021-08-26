SunExpress HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi
Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi.
Kabine toplantısının ardından açıklanan PCR testi zorunluluğu hakkında genelge yayınlandı. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.
Konuya ilişkin SunExpressin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Eylül 2021 itibarıyla, iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek yolcularımızın, HES kodu üzerinden aşağıda yer alan dokümanlardan birini sunmaları zorunlu hale gelecektir: Aşı sertifikası, İyileşme belgesi, En fazla 48 saatlik negatif PCR testi sonucu" ifadelerine yer verildi.
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