Sunucu Grant Imahara hayatını kaybetti

Fotoğraf: Instagram (grantimahara)

Kari Byron, Tory Belleci, Jamie Hyneman ve Adam Savage ile "MythBusters" programlarının sunuculuğunu yapan Grant Imahara 49 yaşında hayatını kaybetti.

Grant Imahara, an electrical engineer and roboticist who hosted the popular science show 'MythBusters' and 'White Rabbit Project,' has died. He was 49 https://t.co/41hQzhdmti

Imahara'nın hayatını kaybettiği haberi önce The Hollywood Reporter tarafından duyuruldu. Haber daha sonra Discovery Channel'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla doğrulandı. 49 yaşındaki sunucunun ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı.

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family. ?? https://t.co/5k3GydZCzn