Sunucu Grant Imahara hayatını kaybetti

14 Temmuz 2020 Salı, 10:30

Fotoğraf: Instagram (grantimahara)

Kari Byron, Tory Belleci, Jamie Hyneman ve Adam Savage ile "MythBusters" programlarının sunuculuğunu yapan Grant Imahara 49 yaşında hayatını kaybetti.

Grant Imahara, an electrical engineer and roboticist who hosted the popular science show 'MythBusters' and 'White Rabbit Project,' has died. He was 49 https://t.co/41hQzhdmti — The Hollywood Reporter (@THR) July 14, 2020

Imahara'nın hayatını kaybettiği haberi önce The Hollywood Reporter tarafından duyuruldu. Haber daha sonra Discovery Channel'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla doğrulandı. 49 yaşındaki sunucunun ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı.

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family. ?? https://t.co/5k3GydZCzn — Discovery (@Discovery) July 14, 2020

GRANT İMAHARA KİMDİR?

1970 yılında Japon asıllı bir ailenin çocuğu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Üniversitenin elektronik mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı üniversitede görsel efekt uzmanlığı sertifikasınıda aldı. Görsel Efekt uzmanı olarak Star Wars Episode (Serisi) Terminatör ve Matrix Revolutions filmlerinde çalıştı. Grant Imahara, Kari Byron, Tory Belleci, Jamie Hyneman ve Adam Savage ile MythBusters programlarının sunuculuğunu yapar İmahara, STRA Uluslararası En İyi Kişilik veya Oyuncu Ödülü, Shorty Bilim Ödülü kazandı. Kickin' Bot: An Illustrated Guide to Building Combat Robots isimli bir kitabı olan Grant Imahara, White Rabbit Project ile tanınıyordu.