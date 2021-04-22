Süper Lig’de zirve yarışı karıştı
Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle zirve yarışı hareketlenirken Galatasaray ve Trabzonspor dün oynanan karşılaşmada fırsat tepti.
Spor Toto Süper Lig’de bitime altı hafta kala zirve yarışı kızışırken lider Beşiktaş son iki hafta aldığı beraberliklerle büyük bir avantaj yitirdi. Sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan siyah beyazlı ekip, salı günü Sivas deplasmanından golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. 72 puanda bulunan Beşiktaş son altı haftadaki dört maçında İstanbul dışına çıkmayacak.
Ligin 40. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş’ın kalan maçları şu şekilde:
Kayserispor
Çaykur Rizespor (d)
Hatayspor
Galatasaray (d)
Fatih Karagümrük
Göztepe (d)
FENERBAHÇE 3 PUAN UZAKTA
Emre Belözoğlu yönetiminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Süper Lig’de bu haftayı bay geçen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybetmesiyle haftanın kazançlı takımlarından biri oldu. 69 puanda olan Fenerbahçe pazar günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
Fenerbahçe’nin kalan maçları ise şöyle:
Kasımpaşa
Alanyaspor (d)
B.B. Erzurumspor
Ankaragücü (d)
Sivasspor
Kayserispor (d)
GALATASARAY FIRSAT TEPTİ
Süper Lig’de dün oynanan maçta sahasında Emre Akbaba’nın attığı son dakika golüyle Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada puan farkını üçe indirme fırsatını kaçırdı. Cumartesi günü Antalaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray’ın 66 puanı bulunuyor.
Sarı kırmızılı ekibin kalan maçları ise şöyle:
Antalyaspor (d)
Konyaspor
Gençlerbirliği (d)
Beşiktaş
Denizlispor (d)
Yeni Malatyaspor
TRABZONSPOR’UN BEŞ MAÇI VAR
Ligde dördüncü sırada yer alan Trabzonspor 39. haftayı bay geçecek. Dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında lider Beşiktaş ile puan farkını azaltma şansını kaçıran Trabzonspor, siyah beyazlı ekibin 12 puan gerisinde bulunuyor.
Trabzonspor’un kalan maçları ise şöyle:
Fatih Karagümrük
Göztepe (d)
BAY
Antalyaspor
Konyaspor (d)
Gençlerbirliği
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