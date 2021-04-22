Süper Lig’de zirve yarışı karıştı

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:09

Spor Toto Süper Lig’de bitime altı hafta kala zirve yarışı kızışırken lider Beşiktaş son iki hafta aldığı beraberliklerle büyük bir avantaj yitirdi. Sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan siyah beyazlı ekip, salı günü Sivas deplasmanından golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. 72 puanda bulunan Beşiktaş son altı haftadaki dört maçında İstanbul dışına çıkmayacak.

Ligin 40. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş’ın kalan maçları şu şekilde:

Kayserispor

Çaykur Rizespor (d)

Hatayspor

Galatasaray (d)

Fatih Karagümrük

Göztepe (d)

FENERBAHÇE 3 PUAN UZAKTA

Emre Belözoğlu yönetiminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Süper Lig’de bu haftayı bay geçen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybetmesiyle haftanın kazançlı takımlarından biri oldu. 69 puanda olan Fenerbahçe pazar günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Fenerbahçe’nin kalan maçları ise şöyle:

Kasımpaşa

Alanyaspor (d)

B.B. Erzurumspor

Ankaragücü (d)

Sivasspor

Kayserispor (d)

GALATASARAY FIRSAT TEPTİ

Süper Lig’de dün oynanan maçta sahasında Emre Akbaba’nın attığı son dakika golüyle Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada puan farkını üçe indirme fırsatını kaçırdı. Cumartesi günü Antalaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray’ın 66 puanı bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekibin kalan maçları ise şöyle:

Antalyaspor (d)

Konyaspor

Gençlerbirliği (d)

Beşiktaş

Denizlispor (d)

Yeni Malatyaspor

TRABZONSPOR’UN BEŞ MAÇI VAR

Ligde dördüncü sırada yer alan Trabzonspor 39. haftayı bay geçecek. Dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında lider Beşiktaş ile puan farkını azaltma şansını kaçıran Trabzonspor, siyah beyazlı ekibin 12 puan gerisinde bulunuyor.

Trabzonspor’un kalan maçları ise şöyle:

Fatih Karagümrük

Göztepe (d)

BAY

Antalyaspor

Konyaspor (d)

Gençlerbirliği