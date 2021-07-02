Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Elif Çakal'ın babası konuştu: 'Kızım onlarla gezme' diye sürekli uyarıyordum
İstanbul Sultangazi'de taş ocağı bölgesinde 4 arkadaşı tarafından darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Elif Çakal'ın babası Kadir Çakal, "Kızımı onlarla birlikte gezme diye birkaç defa uyarmıştım" dedi.
Elif Çakal'a ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuşan Baba Kadir Çakal, kızını arkadaşları konusunda uyardığını söyledi.
Baba Çakal, "Adalet onları cezasız bırakmayacaktır. Çocuğumu kandırmışlar ve Cumartesi günü saat 16.00 civarında çağırıp götürmüşler saat 18.00 ile 19.00 arası gibi ise bu olay yaşanıyor. Olay olduğu esnada ben işteydim. Kızım bunlar ile arkadaştı eğer intihar etmiş olsaydı, yüzünde izler olurdu ancak kızımın sadece boynunda kırık var. Vücudunun başka bir yerinde herhangi bir şey yok. Ya kızımı dövdükleri esnada geri geri kaçarak aşağıya düştü ya da attılar. Kamera kayıtlarında da görünüyor kızımı dövüyorlar. Eğer çocuğumu çok seviyor olsaydılar 4 kişiler alıp eve getirebilirlerdi. Kızım onlar ile arkadaşlık yapmasın dolaşmasın diye sürekli uyarıyordum. Daha önce bunlara uyup madde de kullanıyordu ama son 6 aydır hiç görmemiştim" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Sultangazi’de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal’ın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yeniden gözaltına alınan şüphelilerden S.T. tutuklanırken, T.Y., aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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