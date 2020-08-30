Suriye Devlet Başkanı Esad yeni kabineyi onayladı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan Hüseyin Arnus öncülüğündeki yeni hükümeti onayladı.
Suriye Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Suriye'de haziran ayında eski Başbakan İmad Hamis'in yerine atanan Başbakan Hüseyin Arnus'un liderliğinde yeni hükümet kuruldu.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp aynı görevlerde bulunmaya devam edecek. Muallim ve Eyüp aynı zamanda başbakan yardımcıları olarak görevlendirildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, 29 bakandan oluşan yeni hükümette Kültür Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadın bakanlara emanet edildi.
Arnus'un kısa süre önce Şam'daki doğalgaz boru hattında meydana gelen büyük patlama nedeniyle Petrol ve Elektrik Enerjisi Bakanlığı koltuğunda değişikliğe gittiği görüldü.
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