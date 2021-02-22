Suriye savaşın başından bu yana en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya

22 Şubat 2021 Pazartesi, 10:28

Suriye'de on yıldır devam eden iç savaş nedeniyle açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Alman Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe) Suriye Koordinatörü Konstantin Witschel, Suriye'nin şimdiye kadar yaşadığı en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve 12 milyondan fazla kişinin "alarm verici düzeyde" gıda sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Bunun toplam nüfusun neredeyse yüzde 60'ına tekabül ettiğini belirten Koordinatör Witschel, geçtiğimiz yıl insani durumun daha da kötüleştiğini kaydetti.

Özellikle kamplarda kalan sığınmacıların bu durumdan etkilendiğini belirten Witschel, ülkenin kuzeyindeki Azez kentini ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada kamplardaki durumun "korkunç" olduğunu söyledi. Şu anda kış hava şartları ve ağır yağışların insanları etkilediğini kaydeden yetkili, kamplarda her şeyin eksik olduğunu belirtti.

Konstantin Witschel, "Biz ziyaret ettiğimizde 30 tane çocuğun altı-yedi derece sıcaklıkta sadece kazak ve sandalet giydiğini gördük" şeklinde konuştu.

Halep'in kuzeyinde yer alan Azez Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin muhaliflerin kontrolündeki kuzey batısında 4 milyondan fazla kişinin yaşadığı belirtilirken, bunların 2,7 milyonunun evlerinden olan kişilerin oluşturduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler‘e (BM) göre bu kişilerin yarısından fazlası insani yardımına ihtiyaç duyuyor ancak insani yardım fonları yetersiz kalıyor. Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılında bu yana yarısı ülke içinde bulunmak suretiyle 12 miyon kişi evinden oldu.

GIDA FİYATLARI TAVAN YAPTI

DW Türkçe servisinde yer alan habere göre Witschel, Suriye lirasındaki değer kaybından sonra son dönemde gıda fiyatlarının üç katına çıktığını aktardı. Koronavirüs salgının ekonomik etkilerinin ise azaltılamadığı belirtiliyor.

Ebeveynlerin çocuklarının karnını doyurabilmek için kendilerinin yemek yememeyi göze aldığını belirten Witschel, "Yemek porsiyonları küçülüyor veya tamamen iptal oluyor" dedi ve insanların gıda almak için borçlandığını aktardı.

Witschel bu durumun çocuk işçiliği ve çocukların evlendirilmesi gibi sonuçlar doğurduğunu ve bunun insanların ne kadar "çaresiz bir durumda" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Koronavirüse karşı korunmak için insanların durumunun olmadığını belirten Witschel, "İnsanlar aşırı kalabalık kamplarda beraber yaşıyor. Mesafe uygulamaları mümkün değil, koruma yok, dezenfektan yok ve düzgün tıbbi bakım da yok" ifadelerini kullandı ve resmi rakamların düşük olmasının sebebinin bölgede test yapılmaması olduğunu belirtti.