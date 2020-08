Suriye'de tehlikeli gerginlik: Rus ve ABD askeri araçları çarpıştı, 4 ABD askeri yaralandı

Pentagon tarafından yapıldığı öne sürülen bir bildirime dayandırılan habere göre, araçların çarpışması sırasında 4 ABD askeri hafif şekilde yaralandı. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren ikinci bir ABD askeri kaynağı, birden fazla ABD askerinin yaralandığını doğruladı.

Çarşamba günü, olaya ilişkin olarak Twitter'da yayınlanan bir videoda, Rus askeri araçlarının, ABD ordusuna ait bir askeri aracı seyir sırasında sıkıştırarak hafif şekilde çarptığı görülüyor. Ciddi yaralanmaya sebebiyet vermeyeceği düşünülen bu çarpışma sırasında bir Rus helikopteri de ABD kuvvetleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib