Suudi Arabistan’da bir adam balina köpek balığının sırtına bindi
Suudi Arabistan’da tekneyle Kızıldeniz’e açılan Zaki Al-Harbi isimli bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay Suudi Arabistan’ın bası sahilindeki Yanbu limanı açıklarına meydana geldi. ‘Abu Wadih’ lakaplı Zaki Al-Harbi isimli balıkçı adam, 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle Kızıldeniz’e açıldı. Daha sonra tekne, balina köpek balıklarının olduğu bölgeye doğru yaklaştı. Teknenin ucuna oturan Al-Harbi, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına bindi. Al-Harbi sırt yüzgecine tutunduğu köpek balığın ile denize açılırken, o anlar da adamın arkadaşları tarafından kayda alındı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülere yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Al-Harbi’nin bu hareketini ‘cesur’ olarak nitelendirirken, bazıları ise bunun hayvan için zararlı olduğunu savundu.
Video Haberler
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!