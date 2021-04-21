Suudi Arabistan'da bir ilk: Mescid-i Haram'a kadın güvenlik görevlileri yerleştirildi
Suudi Arabistan'da ilk kez Mekke şehrindeki Ulu Cami etrafında kadınlar güvenlik görevlisi olarak çalışacak. Kadın güvenlik görevlileri hac ve umre ziyaretlerinde bölgedeki düzeni sağlayacak.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Ulu Cami etrafında ilk defa kadınlar güvenlik görevlisi olarak çalışacak.
İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından bölgede devriye yapan kadın güvenlik görevlilerinin fotoğraflarını, "Bölgeden. Hac ve umre ziyaretlerindeki güvenlik görevlileri" mesajıyla paylaştı.
Söz konusu tarihi adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu" projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Kadın güvenlik görevlileri hac ve umre ziyaretlerinde bölgedeki düzeni sağlayacak.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar saatler içinde viral oldu.
Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu'nun (General Authority for Entertainment -GEA) yöneticisi Turki el Şeyh, fotoğraf paylaşımlarına Twitter üzerinden "Vatanımız görev başında" yorumunu yaptı.
Akademisyen Turki Al Hamad'sa paylaşımında "Binlerce kelimenin yerine geçen bir fotoğraf" yorumunda bulunarak "Modern çağa güçlü şekilde gelen Suudi Arabistan" ifadelerine yer verdi.
Washington Enstitüsü'nde Türkiye Araştırmaları Programı'nın başındaki Soner Çağaptay da "Suudi Arabistan Krallığı için senelerdir görülen en iyi PR fotoğrafı" değerlendirmesinde bulundu.
Ekim 2019'da yapılan duyuruyla birlikte kadınların er, onbaşı, çavuş ve subay rütbeleriyle ordunun farklı birimlerinde görev yapabilmesinin önü açılmış, Ocak 2020'de de ilk kadın askeri bölük görev başı yapmıştı.
Video Haberler
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza uygulanacak
- İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın
- Hastaneye yetişedi, benzin istasyonunda doğum yaptı
- Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var
- Erdoğan görevden aldı
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu