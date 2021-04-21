Suudi Arabistan'da bir ilk: Mescid-i Haram'a kadın güvenlik görevlileri yerleştirildi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:34

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Ulu Cami etrafında ilk defa kadınlar güvenlik görevlisi olarak çalışacak.

İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından bölgede devriye yapan kadın güvenlik görevlilerinin fotoğraflarını, "Bölgeden. Hac ve umre ziyaretlerindeki güvenlik görevlileri" mesajıyla paylaştı.

Söz konusu tarihi adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kadın güvenlik görevlileri hac ve umre ziyaretlerinde bölgedeki düzeni sağlayacak.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar saatler içinde viral oldu.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu'nun (General Authority for Entertainment -GEA) yöneticisi Turki el Şeyh, fotoğraf paylaşımlarına Twitter üzerinden "Vatanımız görev başında" yorumunu yaptı.

Akademisyen Turki Al Hamad'sa paylaşımında "Binlerce kelimenin yerine geçen bir fotoğraf" yorumunda bulunarak "Modern çağa güçlü şekilde gelen Suudi Arabistan" ifadelerine yer verdi.

Washington Enstitüsü'nde Türkiye Araştırmaları Programı'nın başındaki Soner Çağaptay da "Suudi Arabistan Krallığı için senelerdir görülen en iyi PR fotoğrafı" değerlendirmesinde bulundu.

Ekim 2019'da yapılan duyuruyla birlikte kadınların er, onbaşı, çavuş ve subay rütbeleriyle ordunun farklı birimlerinde görev yapabilmesinin önü açılmış, Ocak 2020'de de ilk kadın askeri bölük görev başı yapmıştı.