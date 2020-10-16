Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu: 1,5 milyar TL ele geçirildi

16 Ekim 2020 Cuma, 16:01

Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a bağlı belediye çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 600 milyon riyal (1,5 milyar TL) para ele geçirildi. Operasyon kapsamında görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk şüphesiyle 13 kamu görevlisi, 4 iş adamı, 5 belediye iştirak şirket çalışanından oluşan çeteye yapılan baskın yapıldı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Dairesi'nden yapılan açıklamada, aralarında belediye çalışanı ve müteaahit firması sorumlularının bulunduğu çeteye operasyon gerçekleştirildi.

İhbariye Televizyonu'nun haberine göre, söz konusu çeteye yönelik operasyon ülke tarihindeki en büyük operasyon olarak kayıtlara geçti.

PARALAR TAVAN ARASINDAN ÇIKTI

Ajans, paraların tavan arası, yeraltı su deposu, bir camiye ait depo ve yeraltı sığınağında saklandığını, bir kısmının ise şüphelilerden birinin evinde yerin 2 metre altına gömüldüğünü, ikinci operasyonda ele geçirilen miktarın 141 milyon 989 bin riyal olduğunu aktardı.

Heyetin açıklamasında, şüphelilerin banka hesaplarında toplamda 149 milyon riyal tespit edildiği, soruşturma sonucunda sanıklardan birinin kamu görevini kullanarak yasa dışı yollarla 110 milyon riyali elde ettiği belirtildi.