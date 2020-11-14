Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında Suudi Arabistan'ın, Türkiye’den kanatlı ve kırmızı et ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta gibi ürünlerin ithalatını askıya aldığı kararı iletildi.
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yaşanan boykot gerginliği sonrasında ambargo uygulama tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) tarafından iletilen kararda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye'den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan'a ithalatının durdurulduğu bildirildi.
Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında, Türkiye'den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı,Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.
VETERİNERLİK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ GEREKECEK
Bloomberg HT'de yer alan habere göre,Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, " SFDA tarafından belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir" denildi.
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, konuyla ilgili olarak Bloomberg HT' ye yaptığı değerlendirmede, Ekim 2020 ihracatımızda Suudi Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor” dedi.
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