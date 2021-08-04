"Suyu stratosferden bırakan uçak": Görüntüleri izleyen şaşırdı kaldı
Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın yanan alana su bıraktığı andaki mesafesi gündem oldu.
Türkiye'nin güney illerinde devam eden orman yangınlarına müdahalede kullanılan bir yangın söndürme uçağının çalışması sırasında kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in Twitter hesabından paylaştığı videoda, sözkonusu uçağın yangının devam ettiği ormanlık alana suyu çok yüksek bir noktadan bıraktığı, bırakılan suyun da yanan ağaçlara ulaşamadan havada etkisini kaybettiği görülüyor.
Antmen, videoyu paylaşırken Bakan Bekir Pakdemirli'ye seslenerek "Orman yangınına suyu stratosferden bırakan bu uçak bizim kiraladığımız uçaklardan birisi mi yoksa yardıma gelenlerden mi? Eğer bizim kiraladığımız 3 uçaktan birisiyse bu kişiler hakkında soruşturma başlatın ve ardından istifa edin." ifadelerini kullandı.
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