Sydney McLaughlin'den dünya rekoru
ABD'li sporcu Sydney McLaughlin, olimpiyat seçmelerinde kadınlar 400 metre engellide dünya rekoru kırdı.
ABD'li atlet Sydney McLaughlin, kadınlar 400 metre engellide 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene şehrinde gerçekleştirilen olimpiyat seçmelerinde piste çıkan 21 yaşındaki McLaughlin, 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırarken, 52 saniyenin altına inen ilk kadın oldu.
Önceki rekor 2019 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 52.16 koşan ABD'li Dalilah Muhammed'e aitti.
Gençlerde 400 metre engellide altın madalya kazanan McLaughlin, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak yarışında altın, 400 metre engellide ise gümüş madalya almıştı.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Bir imzayla bütün birikimleri gitti
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Aşı karşıtları sahnede!
- Lebaleb cenaze töreni hakkında karar
- Kim bu nefret suçu işleyen polis?
- Galatasaray 'ihraç' için düğmeye bastı!
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Marmaris'teki yangından acı haber