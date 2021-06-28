EURO 2020 | Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:03

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda Fransa ve İsviçre, bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de karşı karşıya gelecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Fernando Rapallini yönetecek.

Fransa, F Grubu'nu beş puanla lider tamamlamıştı. İsviçre ise A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı A Grubu'nda ikinci sırayı almış ve en iyi üçüncülerden birisi olarak üst tura yükselmişti.

Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzema.

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.