EURO 2020 | Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 son 16 turunda Fransa ve İsviçre, bu akşam kozlarını paylaşacak.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda Fransa ve İsviçre, bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de karşı karşıya gelecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Fernando Rapallini yönetecek.
Fransa, F Grubu'nu beş puanla lider tamamlamıştı. İsviçre ise A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı A Grubu'nda ikinci sırayı almış ve en iyi üçüncülerden birisi olarak üst tura yükselmişti.
Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.
İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzema.
İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Bir imzayla bütün birikimleri gitti
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Aşı karşıtları sahnede!
- Lebaleb cenaze töreni hakkında karar
- Kim bu nefret suçu işleyen polis?
- Galatasaray 'ihraç' için düğmeye bastı!
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Marmaris'teki yangından acı haber