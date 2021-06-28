EURO 2020 | Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde bugün saat 19.00'da Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun heyecanı bugün oynanacak Hırvatistan - İspanya maçıyla sürecek.
Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
Hırvatistan, D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile mücadele etti. İngiltere'ye mağlup olan, Çekya ile oynadığı maçta berabere kalan Hırvatlar, son maçta İskoçya'yı yenerek grubu ikinci bitirdi.
İspanya, E Grubu'na İsveç beraberliğiyle başladı. Bunu takip eden müsabakada Polonya ile de birer puan paylaşan İspanyollar, Slovakya'yı 5-0 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti.
MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic
İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, G. Moreno
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