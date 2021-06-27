EURO 2020'de Belçika, Ronaldo'lu Portekiz'i saf dışı bıraktı

27 Haziran 2021 Pazar, 23:42

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda Belçika, Cristiano Ronaldo'lu son şampiyon Portekiz'i Thorgan Hazard'ın 42. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve İtalya ile eşleşti.

İspanya'daki Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych'in yönettiği maçın ilk yarısı, futbolseverlere keyif vermeyen bir oyuna sahne oldu.

5. dakikada Renato Sanchez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diogo Jota'nın şutu dışarıya gitti.

İlk 20 dakikada Belçika, daha üstün olan taraftı.

24. dakikada Cristiano Ronaldo'nun uzaktan kullandığı serbest vuruşta kaleci Thibaut Courtois, topu çeldi.

Portekiz, sonraki dakikalarda topa daha çok sahip olan taraf oldu.

Belçika'da 36. dakikada Thomas Meunier'in sağ ayağının dışıyla yaptığı falsolu vuruşta top dışarıya gitti.

Belçika, 42. dakikada Thorgan Hazard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Thomas Meunier'den pası alan Hazard, ceza sahasının dışından, sol çaprazdan yaptığı iyi vuruşla fileleri havalandırdı.

İlk yarı, Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

Belçika'da sakatlık geçiren Kevin de Bruyne, 48. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.

Portekiz'de 57. dakikada Cristiano Ronaldo'nun pasında kale önünde topla buluşan Diogo Jota'nın şutunda, top üstten dışarı gitti.

Belçika'da 62. dakikada topu önüne alan Romelu Lukaku'nun gelişine vuruşunda, top auta çıktı.

Portekiz'de 80. dakikada Andre Silva'nın kafa vuruşu, etkisiz şekilde dışarıya çıktı.

Oyun, son dakikalarda hareketlendi ve Portekiz gole çok yaklaştı. 83. dakikada Guerreiro'nun ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruş, direkten döndü.

Tempolu geçen son dakikalarda, Portekiz'in gol çabaları sonuç vermedi. 90+4. dakikada Joao Felix'in vuruşu dışarıya gitti.

Beş dakikalık uzatma süresinin sonunda Belçika, karşılaşmayı 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve İtalya'nın rakibi oldu. Portekiz'de 36 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, muhtemel son Avrupa Şampiyonası olarak gösterilen bu turnuvaya veda etti.