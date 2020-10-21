Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi

21 Ekim 2020 Çarşamba, 16:04

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma, sabah saatlerinde Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 68 avukat ile bazı STK temsilcilerinin katıldığı duruşmada, sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından okundu. Sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunma yapmak istedikleri sırada, avukatlar, sanıkların duruşma salonuna gelip, sorgularının yapılmasını mahkeme heyetinden talep etti. Avukatların itirazları nedeniyle sanıklar savunma yapamayınca, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından başlayan duruşmada konuşma yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salonundan çıkarılabileceği konusunda uyarıldı. Daha sonra diğer avukatların da söz almak istemesi nedeniyle duruşma salonunda gerginlik çıktı. Gerginliğin ardından duruşma salonuna çevik kuvvet geldi. Çevik kuvvet polisleri duruşma salonunda bulunurken, avukatlar yaptıkları savunmada reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise avukatların reddi hakim taleplerini değerlendirmek ve ara kararı açıklamak üzere duruşmaya yeniden ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddi hakim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Duruşma ise 3 Mart 2021’e erteledi.