Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi

14 Mart 2021 Pazar, 10:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'teki Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığı döneminden beri dillendirdiği Taksim Meydanı'na cami projesinin inşaatında sona gelindi.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Yaklaşık iki hafta önce genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ramazan ayında ibadete açılması bekleniyor.

İçinin boyanması da tamamlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise devam ediliyor.











