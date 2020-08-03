Taksim değnekçilerin işgali altında

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:37

Beyoğlu Taksim’de geçen günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı.

Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Hacısüleymanoğlu'ndan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen bir değnekçi park parası istemişti.

Değnekçi, Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etmişti.

Bunun üzerine değnekçi ile Volkan Hacısüleymanoğlu arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüş, Hacısüleymanoğlu yüzüne ve kalbinin üstüne iki bıçak darbesi almıştı.

Olay sonrası Hacısüleymanoğlu hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Taksim'de değnekçinin bıçaklı saldırısına uğrayan Volkan Hacısüleymanoğlu

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor.

Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması saniye saniye görüntülendi.



