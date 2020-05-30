Taksim'de İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nin zabıtalarını birbirine düşüren olay

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 20:09

Beyoğlu Belediyesi ve İBB zabıtaları arasında çıkan gerginliğe polis büyümeden müdahale etti. Müdahalenin ardından İstiklal Caddesi'nde kurulu takın üst bölümü Beyoğlıu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

İddiaya göre, vinç ve çok sayıda araçla Taksim Meydanı'na gelen İBB zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi girişinde bulunan takı kaldırmak istedi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri için kurulduğunu söyledikleri takı yazılı bir emir gelmeden kaldıramayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine, İBB zabıta ekipleri ile Beyoğlu zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. İki zabıta grubu arasında yaşanan kısa süreli arbede, polisin olaya müdahale etmesinin ardından sona erdi.

Takın, nostaljik tramvayın geçişini engelleyeceği gerekçesiyle kaldırılmak istendiği öğrenildi.

İBB zabıta ekipleri arbedenin ardından, vinç ve araçları Taksim Meydanı'na çekerken, bekleyiş devam ediyor.

TAKIN ÜST BÖLÜMÜ BEYOĞLU ZABITASINCA KALDIRILDI

Takın tramvayın geçişini engelleyecek üst bölümü Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. İBB zabıta ekipleri de meydandan ayrıldı.