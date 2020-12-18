Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
İzmir'de taksi sürücüsü sokakta oturan yavru köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmadan olay byerinden uzaklaşırken, yavru köpeğin acı içinde çığlıkları ise yürek sızlattı.
Çiğli ilçesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntümlerde, sokağa giriş yapan 35 FY 468 plakalı taksi, kaldırımın yakınında oturan bir yavru köpeğin üzerinden geçti. Taksinin altında kalan yavru köpek acılar içerisinde kıvranırken, taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.
Bu sırada, olayı gören diğer köpekler taksiye havlayarak tepki gösterdi.Yavru köpeğin çığlıkları yürek burkarken, söz konusu görüntüler sosyal medya platformlarından paylaşıldı.
Olayı gören sosyal medya kullanıcıları, yavru köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam eden taksi sürücüsüne tepki gösterdi.
Bazı yurttaşların taksi sürücüsünün ceza alması için şikayette bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...