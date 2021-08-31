‘Taliban, Afganistan’ın yeni hükümetini kurdu’

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.





Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.





Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı. Taliban karşıtı direnişin devam ettiği tek yer olan Pençşir Vadisi’nde konuşlanan direnişçilerin lideri Ahmed Mesud daha önce, kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları ve medeni haklara uyulmasını sağlamaları halinde Taliban'a karşı mücadeleye son vereceklerini açıklamıştı.





Kaynak: Sputnik Türkiye