Taliban Pençşir'de kontrolü ele geçirdi

03 Eylül 2021 Cuma, 20:14

Taliban, Afganistan'da kendi kontrollerinde olmayan ve direniş güçlerinin hakimiyetini sürdürdüğü Pençşir vilayetinde 'tam kontrolü sağladığını' duyurdu.

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" dedi.

Taliban’ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak kutlama yaptı.