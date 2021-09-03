Taliban Pençşir'de kontrolü ele geçirdi

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Afgan eyaleti Pençşir'de kontrolü tamamen ele geçirdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 20:14
Taliban Pençşir'de kontrolü ele geçirdi
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Taliban, Afganistan'da kendi kontrollerinde olmayan ve direniş güçlerinin hakimiyetini sürdürdüğü Pençşir vilayetinde 'tam kontrolü sağladığını' duyurdu.

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" dedi.

Taliban’ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak kutlama yaptı.


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