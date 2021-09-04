Taliban'dan taraftarlarına 'havaya ateş açmayın' çağrısı
Taliban, mühimmat israfı ve sivillere zarar gelebileceği gerekçesiyle taraftarlarını kutlama amaçlı olarak havaya ateş açmamaya çağırdı.
AP, cuma gecesi Kabil'deki kutlamalarda iki kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Afgan haber ajansı TOLO daha önce servis ettiği bir haberde, kutlamalarda havaya ateş açılması sonucu 17 kişinin öldüğünü 41 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Asvaka News, kurbanlar arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.
Emergency Hospital Midnight: People taking their loved ones wounded by the Taliban Air shootings to the hospital. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lFv7vdqC4I— Asvaka - ?????? News Agency (@AsvakaNews) September 4, 2021
Afgan medya kuruluşları, gece yarısı insanları hastaneye taşıyan ambulansların görüntülerini paylaştı.
Several, including children killed & injured in the #Taliban Aerial gunfire last night. pic.twitter.com/AkdtHEuFGV— Asvaka - ?????? News Agency (@AsvakaNews) September 4, 2021
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, militanlardan mühimmat israfı olduğu ve sivillere zarar verebileceği gerekçesiyle havaya ateş etmemelerini istedi.
Footage of gunfire in #Kabul by RT's Murad Gazdiev pic.twitter.com/rLpoSqjaMk— RT (@RT_com) September 3, 2021
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