Taliban'dan taraftarlarına 'havaya ateş açmayın' çağrısı

Taliban, mühimmat israfı ve sivillere zarar gelebileceği gerekçesiyle taraftarlarını kutlama amaçlı olarak havaya ateş açmamaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 13:45
Taliban'dan taraftarlarına 'havaya ateş açmayın' çağrısı
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AP, cuma gecesi Kabil'deki kutlamalarda iki kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afgan haber ajansı TOLO daha önce servis ettiği bir haberde, kutlamalarda havaya ateş açılması sonucu 17 kişinin öldüğünü 41 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Asvaka News, kurbanlar arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Afgan medya kuruluşları, gece yarısı insanları hastaneye taşıyan ambulansların görüntülerini paylaştı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, militanlardan mühimmat israfı olduğu ve sivillere zarar verebileceği gerekçesiyle havaya ateş etmemelerini istedi.


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