Tam kapanma, yerini belirsizliğe bıraktı, uzmanlar ‘Aman dikkat’ diyor

16 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

İktidar, normalleşme kararlarını açıklamak için tam kapanma uygulamasının bittiği pazartesiye işaret etti. Aylardır işyerleri desteksiz kapalı esnaf ve henüz tamamı aşılanmayan öğretmenler ile toplumun büyük kesimi belirsizlik içerisinde kararları bekliyor.

RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Diğer açılan ülkelere bakıp da ‘onlar açıyor biz de açarız’ demememiz lazım çünkü onlar çok yoğun bir kısıtlama döneminden sonra yavaş yavaş açılıyorlar. Buna rağmen onlar da sorunlarla karşılaşıyorlar. Örneğin İngiltere’de son iki günde vaka sayıları 2 katına çıktı. Biz onlar kadar net vaka sayımızı bilmiyoruz çünkü biz sadece belirti gösteren kişilere test yapıyoruz. Tarama testi yapmadığımız için görünen 10 binli rakamlar gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmıyor. O nedenle buna güvenip birdenbire önlemleri hızlı şekilde kaldırırsak yeniden bir vaka artışıyla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ceyhan’dan öneriler:

Salgında bulaşın esas olduğu yerler (işyeri, toplu taşıma vb) açılma konusunda sona bırakılmalı.

Okullara öncelik verilmeli.

En çok sıkıntılı olan sektörlerden açılmaya başlanmalı.

Açılmanın ardından vaka sayısına etkisi bakılmalı.

KONTROL SAĞLANAMADI

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Salgının hızında azalma var ama salgının kontrolü hâlâ sağlanamadı” ifadelerini kullandı.

Salgının sürdüğüne vurgu yapan Şenol, “‘Bundan sonra şunlar yapılsın’ diyebileceğimiz bir yönetimimiz ve düzenimiz yok. Öncelikle okullar açılmalı ve bu süreç güvenli bir hâlâ getirilmeli. Salgının bu haliyle hedeflenen noktadan çok uzak olduğumuz ve çok uzun bir zaman gerektiği anlaşılıyor. Bu süreci de aşılama ile geçirmeyeceksek artık zaten kapanmalar da çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Metedolojik kapanmadığımız için açılmaya dair söyleyecek pek bir şey de yok” diye konuştu.

AŞILAMA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapabiliriz” demişti ancak özellikle tam kapanma sürecinde aşılama oranlarında düşüş gözlendi. Bakanlığın sitesindeki verilere göre, 15 Mayıs itibarıyla aşılananların sayısı 26 milyona yaklaştı. Ancak ikinci doz uygulanan kişi sayısı 10 milyon 801 bin 322. Yani nüfusun yalnızca yüzde 13.1’i.