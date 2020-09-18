'Tamamıyla yüz yüze eğitime geçmezsek çok büyük patlama bekliyorum'

18 Eylül 2020 Cuma, 12:49

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı.

Katılımın zorunlu olmayacağı yeni eğitim dönemi öncesi Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal'dan ise 'büyük patlama' uyarısı geldi.

50 BİN ÖĞRENCİ DEVLET OKULUNA GEÇTİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, okulların bu dönemde büyük sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldığını belirten Dal, özel okul öğrenci sayısı geçen yıl 1 milyon 470 bin civarındayken bu yıl 1 milyon 340 bine gerilediğini söyledi. Bu gerilemede pandemi nedeniyle kayıt yenilemeyi bekletenlerin etkili olduğunu da sözlerine ekleyen Nurullah Dal, ekonomik nedenlerle devlet okuluna geçenlerin sayısının 50 bine yakın olduğunun altını çizdi. Bu sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

'KDV'Yİ SABİTLEYİN' TALEBİ

Özel okullara yönelik uygulanan yüzde 8’lik KDV’nin kalıcı olarak yüzde 1’e çekilmesini öneren Dal, “Sadece pandemi dönemine özel olarak değil kalıcı olarak KDV’nin bu oranda uygulanması gerekiyor. Yüzde 8 uygulama özel okul velisinin cezalandırılmasıdır” açıklamasında bulundu.

'PATLAMA BEKLİYORUM'

Eğitim sektörüne hizmet veren tedarikçilerin çok büyük zorluklar yaşadığını da sözlerine ekleyen Dal, “Eğitime hizmet veren tedarikçi firmalar çok zorda. Catering, servis ve kırtasiyede tehlike çanları çalıyor. Eğer okullar tamamıyla yüz yüze eğitime geçmezse kasım ayında çok büyük bir patlama bekliyorum." dedi.