Mourinho'dan genç forvete servet: 34 milyon Sterlin

10 Ağustos 2021 Salı, 11:00

Sky Sports’ta yer alan habere göre, Chelsea'nin 23 yaşındaki genç forveti Tammy Abraham, Jose Mourinho ile eski günlerine geri dönmeyi amaçlayan Roma'ya transfer olmak üzere. Frank Lampard'ın yönetiminde ısrarla oynatılarak bekleneni boş çıkartmayan Tammy Abraham, önce 53 milyon Avro'ya Timo Werner'in transfer edilmesi, başarısız sonuçların ardından ise Frank Lampard yerine Thomas Tuchel'in getirilmesi, Tammy Abraham'ı yedek kulübesine mahkum etmişti.

Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun, 115 milyon Avro'ya eski kulübü Chelse'ye transfer olacağı konuşulması üzerine, Tammy Abraham başka takıma transfer olma isteğini yönetime iletmişti.

Geçen sezonun ikinci yarısındaki sınırlı maç süresine rağmen İngiliz forvet, çıkrığı 32 maçta 12 gol atarak Chelsea'nin en golcü oyuncusu oldu.