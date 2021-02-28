Tansu Çiller, işsizliğin sorumlusunu buldu: 28 Şubat'ın ardından batan bankalar...

28 Şubat 2021 Pazar, 11:17

Cumhur ittifakına desteğiyle bilinen Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, 24. yılında 28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

O dönem Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Çiller, 1995'in sonlarına doğru ekonomik sıkıntıların, terörün tırmandığını hatırlatıp, "kartel" olarak nitelendirdiği medya ile Gümrük Birliği'nden rahatsız olan iş dünyasının kendisine karşı bir "klik" oluşturduğunu öne sürdü.

"MİLLET BİZİ TASFİYE ETTİ"

28 Şubat'ın bir "koalisyon" olduğunu, bu koalisyonun, "medya, STK, iş dünyası, siyaset ve askeri ayağının bulunduğunu ve Amerika'nın, PKK'nın kurucusu terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı Bülent Ecevit'e teslim etmesiyle dış ayağının da görüldüğünü" dile getiren Çiller, konuyu bugün ekonomide yaşanan krize ve işsizlik sorunuyla da ilişkilendirip şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat'ın ardından batan bankalar, Türkiye'yi büyük krize soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar. Bunları, gençlerimiz darbelerin maliyetini anlasın diye anlatıyorum. Bugün gençliğin en önemli sorunu işsizlik. Bu 291 milyar dolar ile gençlerimizin işsizlik sorununu çok büyük ölçüde çözebilirdik. Mağdur edenler ve mağdur olanlar hepimiz aynı platformda buluşup, demokrasinin evrensel değerleri üzerinde anlaşabilirsek, ülkemizi sadece muasır medeniyetler seviyesine çıkaramayız aynı zamanda bu ülkeyi büyük bir aşamadan geçiririz. Nihayet millet ne yaptı? Bizleri tasfiye etti ve AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdiler. Vesayet dönemini bitirdiler. Şimdi bize düşen yine demokrasinin yüksek platformunda birleşmek burada, herkese yer var. Darbeleri, vesayet dönemini bitirdik ama henüz birleşmedik, topyekun birleşmeyi yine burada yapabiliriz. Çünkü hepimiz için tek bir Türkiye var."