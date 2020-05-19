Tarihe Morante ile bir devam!
Elsa Morante, Ve Tarih Devam Ediyor’da (La Storia), hem İtalya’nın Nazi Almanya’sının kesin denetimi altına girdiği 1940’lı yıllara hem de insanın insana yapabildiklerine ışık tutuyor. Arturo’nun Adası’nda ise umarsız bir ilkgençliğin tüm düşleri ve düş kırıklıklarına tanıklık sunuyor Morante. Endülüs Şalı’na gelince, yazarın en yalın gerçekleri bile, yer yer buruk bir şiirle yansıtarak dile getirdiği öykülerinden bir seçki.
Elsa
Morante, Ve Tarih Devam Ediyor’da (La Storia), hem İtalya’nın Nazi
Almanya’sının kesin denetimi altına girdiği 1940’lı yıllara hem de insanın
insana yapabildiklerine ışık tutuyor. Arturo’nun Adası’nda ise umarsız bir
ilkgençliğin tüm düşleri ve düş kırıklıklarına tanıklık sunuyor Morante. Endülüs
Şalı’na gelince, yazarın en yalın gerçekleri bile, yer yer buruk bir şiirle yansıtarak
dile getirdiği öykülerinden bir seçki.
VE
TARİH DEVAM EDİYOR!
İtalyan
yazar Elsa Morante, Ve Tarih Devam Ediyor’da (La Storia), hem İtalya’nın Nazi
Almanya’sının kesin denetimi altına girdiği 1940’lı yıllara hem de insanın
insana yapabildiklerine ışık tutuyor.
Şaşırtıcı
gözlemleri, akıcı üslubu, mesafeli taraflılığıyla II. Dünya Savaşı’ndaki
İtalya’yı anlatıyor. Okuru cepheye götürmeden, top gümbürtülerine, kanlı
siperlere taşımadan, mermi sesleriyle kulağını sağırlaştırmadan yapıyor bunu.
Almanların
işgal ettiği ülkeyi ırzına geçilmiş bir kadın bedeniyle simgeleyerek, çöken
ekonomiyi, o çöküşü izleyen ahlaki yozlaşmayı, soykırımı, Direniş hareketini,
inançları ve eylemleri sonuçsuz kalan kimi Partizanların savaş sonrasındaki
fırsatçılıklarını bir ailenin, bir mahallenin gündelik yaşantısına indirgeyerek
aktarıyor.
İtalya’nın
Nazi Almanya’sının kesin denetimi altına girdiği 1941’den, yenilgiye ve
Müttefiklerle 1947’de yapılacak barışa kadar geçen, dünyayı yetmiş yıl geriye
atan, bugün tarih sayfalarında kalan yedi yıl...
Ama
tarih devam ediyor ve henüz hesaplaşma bitmedi.
ARTURO’NUN
ADASI
Morante,
Arturo’nun Adası’nda, bir delikanlının düşlerle yüklü çocukluk çağından
acılar ve düş kırıklıklarıyla dolu yetişkinliğe geçişini ele alır. Morante’nin
gerçekçi ayrıntılarla gerçek dışı bir atmosferi lirik bir ustalıkla kaynaştırır.
Okuru, Arturo’nun dünyasında umarsız bir ilkgençliğin tüm düşleri ve düş
kırıklıklarına tanık eder.
ENDÜLÜS
ŞALI
Elsa
Morante, birçok yazar gibi, erken yaşlarda yazmaya başlamış. Eşi ünlü romancı Alberto
Moravia, O’nu, “Elinde kalemle doğmuş” diye niteliyor ve yazarlığını şöyle
değerlendiriyor: “Elsa, Tolstoy ya da Balzac türü bir yazardır. Değişik ve
kalabalık kişileriyle bir toplumun panoramasını verir.”
Endülüs
Şalı, Elsa Morante'nin, en yalın gerçekleri bile, yer yer buruk bir şiirle,
zaman zaman derin sularda yansıtarak dile getirdiği öykülerinden bir derleme. Morante’nin
bu şiirsel, dramatik, gizemli öyküleri, yazılış sırasına göre sunuluyor.
ELSA
MORANTE: 18 Ağustos 1912’de Roma’da doğdu. Denemeleri Gizli
Oyun adıyla 1941’de yayımlanan yazar, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına
doğru Faşistler tarafından arandıkları için eşi ünlü yazar Alberto Moravia ile
Roma yakınlarındaki Ciociara bölgesine kaçmak zorunda kaldı.
Bu
kaçış sürecinde yaşadığı ve tanık olduğu olaylar 1974’te yayımlanan Ve
Tarih Devam Ediyor romanının esin kaynağı oldu.
Morante,
bu gönüllü sürgün döneminde bir yandan Katherine Mansfield’in yapıtlarını
İtalyancaya çevirmeye, öte yandan Viareggio Ödülü’nü kazanan Yalan ve Büyü adlı
ilk romanını yazmaya başladı.
Morante’nin
Arturo’nun Adası (Strega Ödülü), Arturo’nun Adası ve Endülüs Şalı’nın
dışında diğer yapıtları arasında, Aracoeli (Cennetin Mihrabı), çocuklar
için yazdığı Caterina’nın Olağanüstü Serüveni romanları ile Alibi ve Çocukların
Kurtardığı Dünya adlı şiir kitapları yer alır.
Elsa Morante 1985’te Roma’da öldü.
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