Tarihi mozaikleri 5 milyon dolara satmaya çalışan 8 kişi yakalandı
Manisa'da Roma dönemine ait mozaikleri jandarma ekiplerine 5 milyon dolara satmaya çalışan 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların satmaya çalıştığı yer mozaiklerinin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.
Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. (56), Z.K. (49), E.A. (41), S.U. (43), Ö.U. (52) ve S.Z'nin (48) izinsiz kazıda buldukları tarihi mozaiği satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gördes Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen Gördes ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.
Alıcı gibi davranan jandarma ekipleriyle 5 milyon dolara anlaşan şüpheliler, S.Z. (19) ve M.Z'yi (19) mozaikleri göstermeleri için bölgeye gönderdi. Zanlılar, alanı kazmaya başladığında jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
S.Z. ve M.Z'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan diğer 6 şüpheli de Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Zanlıların satmaya çalıştığı yer mozaiklerinin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.
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