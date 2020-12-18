Tarık Balyalı: "İBB'DE, AKP döneminde 370 milyon liralık arsa yolsuzluğu yapıldı"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan bütçe görüşmeleri sırasında AKP döneminde arsa yolsuzluğu yapıldığı iddia edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde, Aksaray semtinde üzerinde lunapark bulunan bir arsanın 33 milyon liraya bir kişiye satıldığını, ardından da bu kişiden 370 milyon liraya geri alındığını söyledi.
CHP Grup Sözcüsü Balyalı, tartışmalı geçen İBB Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında, AKP döneminde yapılan bir arsa yolsuzluğunu açıkladı. Balyalı, şunları söyledi:
"İSTANBUL'A İHANET ETTİLER"
"Size bir tane yolsuzluk hikayesi anlatayım geçen dönemden, öyle 94’e filan gitmeye gerek yok. Aksaray’da bir lunapark alanı vardı. Bu alanın yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, yarısı da şahsa aitti. Burası imar planlarında park alanı olarak görünüyordu. Birileri, tırnak içinde birileri, birilerinin yakınları, birilerinin damatları, birilerinin damatlarının yakınları 33 milyon liraya aldıkları arsayı park yapılmak üzere tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne 370 milyona liraya sattı. Şimdi bize bu arkadaşlar yolsuzluktan, bütçeden bahsediyorlar. Sizin anladığınız bütçe işte bu yolsuzluk bütçesidir. 33 milyona aldığın yeri park yapılacak diye 370 milyona büyükşehire satarsınız, parayı kasadan çekersiniz ondan sonra bize burada belediyecilik yolsuzluk bütçe anlatırsınız. Hadi canım oradan. Geçtiğimiz yıllarda büyükşehir neyle anıldı? AKBİL, İSPARK yolsuzluğu, imar rantları, 16.9, Towerlar, rezidanslar... bunların altında kimin imzası vardı? AKP'li belediyecilerin imzası vardı. AKP'li kadroların imzası vardı. Sayın Cumhurbaşkanın söylediği gibi İstanbul’a kim ihanet etti? AKP'li Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticileri. İstanbul’a ihanet ettiler sayın başkan. 17-25 İndira Gandi Haftası kutlu olsun.”
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