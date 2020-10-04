Tarikat mensubu olduğu iddia edilen grup TKP'lilere saldırdı

04 Ekim 2020 Pazar, 20:53

İstanbul Bahçelievler'de tarikat mensubu olduğu öne sürülen grup ile TKP üyeleri arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede bir TKP üyesinin yaralandığı ifade edildi.

'ARABAYI TKP ÜYELERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ'

Bir gün önce aynı kişilerin TKP'li üyelere saldırması sonrası daha kalabalık bir şekilde çalışma başlatıldı. Bu esnada bir kahvehanede bulunan ve tarikat üyesi olduğu öne sürülen gruptan TKP'lilere dönük sataşmalar başladı. Tartışma sonrası arabalarına binen grup, arabayı TKP üyelerinin üzerine sürdü. Çıkan arbedede bir TKP üyesi elinden hafif şekilde yaralandı.

'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Saldırının ardından TKP tarafından yapılan açıklamada, “Gerici tarikatlar ve faşistler mahallemizde barınamayacak. Parti çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.