Tarım sektöründeki sorunlar, iktidar tarafından görmezden geliniyor
Üreticilerin yüzde 93’ü girdi pahalılığı, yüzde 89’u beklediği fiyata satamamaktan şikâyetçi.
Tarım sektörü temsilcileri, salgın sürecinde üretim, ihracat ve istihdam açısından can kurtarıcı olmaya çalıştıklarını, ancak sorunlarının iktidar tarafından görünmediğine dikkat çektiler.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, üreticiye doğru destekler verilmesini isteyerek kendilerine aksettirilen sorunları şöyle özetledi: “Üreticilerin yüzde 93’ü girdi pahalılığı, yüzde 89’u beklediği fiyata satamama, yüzde 50’si iklim dengesizliği, yüzde 45’i hastalık ve zararlılarla baş edememe, yüzde 28’i yetersiz sulama ve yüzde 28’i işçi bulamama sorunlarından şikâyetçi. Üretici tarımdan kaçıyor.”
Çandır, topraktan kopan üreticiyi tekrar üretime döndürmenin çok zor olduğunu belirterek önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda üretici olan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da Serik’te sebze meyve halini ziyaret ederek üretici ve komisyoncuların sorunlarını dinlerken şu vurguyu yaptı: “Tarım sektörü kan ağlıyor, Saray rejimi görmezden geliyor. Serik’te domatesin 1 liraya satıldığını gördük. Buradaki üretici, taşıyıcı, komisyoncu, pazarcı ne kazanacak da evini geçindirecek, nasıl tekrardan üretim yapacak?”
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