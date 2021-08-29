Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 18:29
Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama
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OGM'nin Twitter hesabından, Tunceli'de gerçekleşen orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. OGM, açıklamasında Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 

OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

  • Tunceli / Hozat – Tanzi Deresi Kahramanlarımızın özverili mücadelesi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.


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