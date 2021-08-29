Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama
Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'nin Twitter hesabından, Tunceli'de gerçekleşen orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. OGM, açıklamasında Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:
- Tunceli / Hozat – Tanzi Deresi Kahramanlarımızın özverili mücadelesi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
??Tunceli / Hozat – Tanzi Deresi— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2021
Kahramanlarımızın özverili mücadelesi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. #OrmanVatandır pic.twitter.com/TzDu51PD3w
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