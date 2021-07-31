Tarkan'dan, Türkiye'ye altın madalya getiren Mete Gazoz'a tebrik
Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu. Gazoz'a sosyal medyadan binlerce tebrik mesajı yağarken, bir destek de ünlü sanatçı Tarkan'dan geldi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.
Bu turda da Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, finale çıktı.
Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.
TARKAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI
Türkiye'ye altın madalya getiren Mete Gazoz, sosyal medyada gündeme oturdu. Genç sporcuya tebrik mesajları yağarken, bir tebrik mesajı da ünlü sanatçı Tarkan'dan geldi.
Tarkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize okçuluk dalında Olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran milli okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum."
Video Haberler
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- İstanbul'da yurttaşları çileden çıkaran görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan çok sert 'yangın' tepkisi!
- THK’nin işten attığı pilotlardan Rus uçakları açıklaması