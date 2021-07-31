Tarkan'dan, Türkiye'ye altın madalya getiren Mete Gazoz'a tebrik

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:41

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

Bu turda da Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, finale çıktı.

Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.

TARKAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Türkiye'ye altın madalya getiren Mete Gazoz, sosyal medyada gündeme oturdu. Genç sporcuya tebrik mesajları yağarken, bir tebrik mesajı da ünlü sanatçı Tarkan'dan geldi.

Tarkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize okçuluk dalında Olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran milli okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum."