Tarlada yangın çıktı, arı dolu 50 kovan yandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada çıkan yangında 50 kovan içindeki arılarla birlikte yandı.
Yangın, Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli köyünde öğle saatlerinde çıktı.
Kuru otların bilinmeyen bir sebepten tutuşması sonucu çıkan yangında, Muhammet Erol’a ait 50 kovan yandı. Köy Muhtarı Davut Akbulut'un ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü.
Yapılan incelemede içinde arıların da bulunduğu 50 kovanın, kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada