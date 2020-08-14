Tarlada yangın çıktı, arı dolu 50 kovan yandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada çıkan yangında 50 kovan içindeki arılarla birlikte yandı.

DHA
14 Ağustos 2020 Cuma, 14:40
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Yangın, Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli köyünde öğle saatlerinde çıktı.

Kuru otların bilinmeyen bir sebepten tutuşması sonucu çıkan yangında, Muhammet Erol’a ait 50 kovan yandı. Köy Muhtarı Davut Akbulut'un ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü.

Yapılan incelemede içinde arıların da bulunduğu 50 kovanın, kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.



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