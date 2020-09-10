Tartışmalara neden olan AstraZeneca'dan aşı açıklaması: Sonucu yıl sonuna kadar öğreneceğiz
Bir deneğin rahatsızlanması sonrası aşı çalışmalarını askıya alan ilaç firması AstraZeneca: Aşı denemesinin güvenlik için askıya alınması yaygın bir durum. Bugünkü fark, dünyanın bizi izlemesinden kaynaklanıyor. Testler yeniden başlarsa, aşının işe yarayıp yaramadığını yıl sonuna kadar öğreneceğiz.
İlaç firması AstraZeneca, Covid-19’a karşı Oxford Üniversitesi’yle geliştirdiği aşının denemelerinin askıya alınması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şirketin CEO’su Pascal Soriot, bir deneğin rahatsızlanmasından sonra alınan durdurma kararının şaşırtıcı olmadığını, testlerin yeniden başlaması halinde de aşının insanları koruyup korumayacağının yıl sonundan önce öğrenileceğini söyledi.
Reuters’a konuşan Soriot, bir aşı denemesinin güvenlik için askıya alınmasının çok yaygın bir durum olduğunu, ‘bugünkü farkın, dünyanın kendilerini izlemesinden kaynaklandığını’ belirtti.
‘TRANSVERS MİYELİTE TEŞHİSİ KESİN DEĞİL’
Duvar'da yer alan habere göre Soriot, rahatsızlanan deneğe hangi teşhisin konduğunun henüz bilinmediğini söyledi. AstraZeneca’nın CEO’su, dün New York Times’ın haberinde yer alan omurilikte iltihaplanma (transvers miyelite) iddiasına da değindi. Soriot, deneğin hastalığının nadir görülen transvers miyelite olup olmadığının henüz bilinmediğini, testlerin sürdüğünü söyledi.
Soriot, aşı denemelerine ne zaman yeniden başlanacağına bağımsız bir güvenlik komitesinin karar vereceğini belirterek, “Bu aşının insanları koruyup korumayacağını yıl sonundan önce bileceğiz” ifadelerini kullandı.
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