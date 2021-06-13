Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı

13 Haziran 2021 Pazar, 18:09

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından, “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş’a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında soruşturma izni vermişti. Cumhuriyet, Töre hakkında 2016’da, FETÖ/PDY kapsamında soruşturma açıldığını da manşetten duyurmuştu. Töre, görevden alındı. Yerine ise Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

2019’DA ATANDI

Öğretmenliğe 2007’de, İstanbul-Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak başlayan Çay, 2012-2016 yıllarında Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu’nda, okul müdürü olarak görevini sürdürdü. 2017-2019 tarihleri arasında Kırklareli Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini de yapan Çay, 5 Ağustos 2019’da Burdur İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.