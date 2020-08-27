Tasarlayarak öldürdü
Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım 2019’da Isparta’da, eski arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından canavarca öldürüldü.
Pehlivan’a “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası verildi. Pehlivan’ın kendi el yazısıyla yazdığı “Ben gidiyorum. Gülümü de götürüyorum. Yalnız gitmiyorum” ifadelerinin yer aldığı mektubu yazdıktan 3 gün sonra yola çıkarak Güleda’yı öldürdüğü belirlendi.
Ailenin avukatı Cumhur Uzun, “Sanığa ‘kasten öldürmek’ suçundan ‘müebbet hapis cezası’ verildi. Sanık tasarlayarak öldürmüş ve bunu yola çıkmadan önce yazdığı mektubunda anlatmış. Zaten mektubu kendisi doğruluyor. Mektup bu cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı” diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.
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