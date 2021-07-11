Taşımacılıkta kriz yeni aşamaya geçti, ihracatçılar ilginç çareler üretiyor

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Küresel Covid-19 salgınının başından bu yana artışta olan navlun fiyatlarının 2021 Haziran aylarında düşüşe geçmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı, Çin’den Türkiye’ye 4-5 bin dolara gelen bir konteynırın fiyatı halen 12-14 bin dolar bandında.

Fiyatların en az 6 ay daha sabit kalacağını öngören Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, şu noktalara dikkat çekti: “Bugün boş konteynır olsa bile gemi bulunamıyor, bu nedenle ihracatçılar gemi almaya yöneldiler. Çin’in ekonomik büyümesi devam ederse bu kriz daha da derinleşecek. Dünya ekonomisinin bu navlun fiyatları ile uzun süre dönebileceğini düşünmüyorum. Bütün ihracat ürünlerinde müthiş bir zam var. Bu zam, küresel bir enflasyon girdabı getiriyor. Bir yerde firmalar frene basacak ve bu sefer de fiyatlarda müthiş bir düşüş yaşanacak. Küresel bir krize doğru ilerliyoruz.”

KOBİ’lerin yüzde 70’inin ithalat yaptığını ve navlun fiyatlarından doğrudan etkilendiğini aktaran İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel şunları anlattı:

‘FABRİKAYA YANSIR’

“Salgından önce 20’lik konteynerı Hindistan’a 950 dolara gönderirken bugün rakam 2450 dolara çıktı. Çin’in Guangzhou ve Şanghay şehirlerindeki Delta varyantlı vakalar 600 bin konteynırı etkiledi. 300 bini dolu halde bekliyor limanda, diğerleri çok yavaş boşaltılıyor. Delta varyantının görüldüğü birçok ülke bizim yoğun ithalat yaptığımız yerler. Bu sıkıntı yakın zamanda fabrikalara, üretime de yansıyacak. Biz halen Ortadoğu için 3-4 hafta konteynır sırası bekliyoruz. İç nakliye fiyatları bile yılbaşına göre yüzde 35-40 yükseldi. Mersin- İstanbul 26 tonluk tır fiyatı 3500 TL’den 5700 TL’ye çıktı.”

Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü de navlun fiyatlarındaki artışın yanı sıra boş konteynır da bulamadıkları için yaşanan teslimat sıkıntılarını gidermek amacıyla gemi aldıklarını ifade etti. Musa Özgüçlü “Çoğunlukla Afrika kıtasına ihracat yapıyoruz ve navlun fiyatlarında bir düşüş göremeyince böyle bir operasyon başlattık. Kendi gemi operasyonumuzu yürütmekten memnunuz ve devam da edeceğiz” dedi.