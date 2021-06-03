Taylan Antalyalı: "Neden başarılı olmayalım diye düşünüyoruz"

03 Haziran 2021 Perşembe, 23:00

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını Moldova'ya karşı oynayan A Milli Takım'da Taylan Antalyalı, Uğurcan Çakır ve Merih Demiral maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Taylan Antalyalı:

"İki tane hazırlık maçı oynadık. Hazırlık maçlarında sonuç ve moral önemli. Eksiklerimizi görmek açısından daha önemliydi. Bugün de sonuncusunu oynadık. Çok şükür sakatlık olmadan tamamladık. Şimdi İtalya’ya tam konsantreyiz. Çalışıyoruz sürekli. Takımdaki havayı ve oyuncu grubunu gördükten sonra neden başarılı olmayalım diye düşünüyoruz. Çok mutluyuz ve inançlıyız."

Uğurcan Çakır:

"Güzel bir maç oldu. Hem benim adıma hem takım adına. Antalya’da hazırlıklarımız güzel geçti. Yoğun geçen bir sezon vardı pandemiden dolayı. Bugün burada son hazırlık maçımızı oynadık. Artık tüm düşüncelerimiz İtalya maçında. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu formayı giymek çok özel bir duygu. İnşallah İtayla maçına da en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir sonuç alırız."

Merih Demiral:

"Güzel bir maç oldu bizim için. Bu tip hazırlık maçları takımı görmek amacıyla çok önemli. Bizim için iyi geçti bence. İlk yarı daha zorlu geçti tam anlayamadık oyunu. İkinci yarıda istediklerimizi sahaya yansıttık ve çok güzel bir oyun çıktı ortaya. Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor, Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde sahada olacağız."