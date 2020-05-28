Tayland'da Covid-19 salgınında 8,4 milyon kişi işini kaybedebilir
Tayland'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 8,4 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Ülke basınındaki habere göre, Ulusal Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Konseyi
Başkanı Thosaporn Sirisumphand, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınından
başta turizm sektörü olmak üzere pek çok sektörün olumsuz etkilendiğini
kaydederek, turizm sektöründen 2,5 milyon kişinin bu yıl içerisinde işini
kaybedebileceğini söyledi.
Sirisumphand, turizmin yanı sıra 1,5 milyon sanayi ve 4,4 milyon da diğer
sektörlerden olmak üzere toplamda 8,4 milyon kişinin işinden olabileceğini
ifade etti.
Sirisumphand, hükümetin aldığı bazı önlemler ve mayısta yeniden açılan iş
yerleri sayesinde iş kaybının daha az olacağını umduklarını dile getirdi.
Tayland'da şu ana kadar 3 bin 65 kişide Kovid-19 görülürken 57
kişi yaşamını yitirdi.
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