TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD'deki olaylara ilişkin açıklama

07 Ocak 2021 Perşembe, 00:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Donalt Trump destekçilerinin kongre binasını basmasıyla ilgili yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'de yaşanan karmaşaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.