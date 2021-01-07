TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD'deki olaylara ilişkin açıklama
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, yaşanan gelişmelerin endişe içerisinde takip edildiğini belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Donalt Trump destekçilerinin kongre binasını basmasıyla ilgili yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'de yaşanan karmaşaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
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