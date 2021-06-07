TBMM bu hafta yeni yargı ve ekonomi paketini görüşecek

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:41

Ekonomi alanındaki düzenlemeler ve 4. Yargı Paketi görüşmeleri olmak üzere TBMM’yi bu hafta yoğun bir hafta bekliyor. Meclis gündeminde ekonomi ve yargıya ilişkin yeni düzenlemeler olacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülecek, 4. Yargı Paketi ise müzakerelerin tamamlanması durumunda Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

32 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden malları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak. Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak.

AKP’nin hazırladığı 32 maddelik kanun teklifi, iktidar ortağı MHP ile müzakere edildikten sonra muhalefet partilerinin de görüşüne sunulacak. Müzakerelerin tamamlanması durumunda teklifin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.