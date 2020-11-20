TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Kurum'dan İzmir'deki binaların durumu hakkında açıklama
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz" dedi.
Görüşmeler sırasında konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:
Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık.
98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik.
İzmir'de bugün itibarıyla eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten ve devam eden bina sayısı 73’tür.
Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz.
Yeni konutları önümüzdeki yıl İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.
İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik
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