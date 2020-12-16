TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yaptığı sununda, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur." diye konuştu.

Ağbal'ın açıklamasından satır başları şöyle:

TCMB için 2021'de yol haritasını oluşturan politika çerçevesini önemsiyoruz.

"Fiyat istikrarının önemine dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum, sürdürülebilir büyüme, toplumsal refahın ön koşuludur. TCMB'nin kendisine verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarı sağlamaktır. Bu ekonomik istikranın ön koşuludur. Kalıcı hale getirdiğimizde verimlilik ve rekabet gücümüz artacak, üretim istihdam artış gösterecek, uluslararası sermayeyi ülkemize çekmiş olacağız. İnsanımızın refahı artış gösterecek. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Türkiye'de ekonomik faaliyet mart ayı itibarıyla zayıflamaya başladı. TCMB bu dönemde salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla faiz indirimlerinin yanında bir dizi kapsamlı likidite tedbirini de uygulamaya koydu. Bu dönemde ekonomiyi destekleyici çok sayıda adım atıldı.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisi döviz kuru. 2021'de politika duruşumunuz sıkılığı enflasyonu etkileyen unsurlar dikkate alınarak, kararlılıkla sürdürülecek.

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz. 2021 yılında para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Para politikası enflasyonu düşürme hedefine odaklanarak uygulanacak

Politika duruşumuz daha da sıkılaşacak. 2021'de de enflasyon hedeflemesi rejimi sürecek. Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu. 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyona ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak. Zorunlu karşılıklar ile likidite araçları etkin şekilde kullanılacak. TL ve döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız. Sistemin fonlama ihtiyacı 567 milyar TL seviyesine yükseldi. Swap işlemlerine devam edeceğiz. Ancak bankalara sağlanan swap imkanı piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabilecek.

DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Döviz rezervlerimiz kademeli olarak güçlendririlecek. Para Politikası Kurulu 2021'de 12 toplantı yapacak. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilecek. Merkez Bankası, kurların duzeyini belirleme amaçlı döviz alım satımı yapmayacak.

Enflasyonla mücadelenin en az maliyetle başarıya ulaşması için bütüncül bir politika izlenecek. Yapısal reformlarin hayata geçirilmesi de fiyat istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır."

"FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİĞİ KORUNARAK ALINACAKTIR"

2021 yılı enflasyon gelişmeleri ve görünümüne ilişkin değerlendirmeleri de paylaşan Ağbal, yeni yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve beklentilerdeki yükselişin enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde, salgına bağlı küresel risk iştahı, ekonomik faaliyetteki olası etkileri ile ücret politikaları ve yönetilen, yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizlikler enflasyonun seyri bakımından öne çıkıyor.

Belirtmiş olduğum bu riskler ile mevcut enflasyon görünümü ve oluşabilecek ilave riskler 2021 yılında para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş sergilememizi zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede para politikası kararlarımız fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır. Para politakası duruşumuzu enflasyondaki riskleri dikkate alarak enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak odağında belirleyerek kararlılıkla uygulayacağız. Başka bir deyişle hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı; enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir."