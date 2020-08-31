TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Libya MB arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır
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