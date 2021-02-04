TCMB: Üretici enflasyonunda artış döviz kurunun yansıması
Merkez Bankası'na (TCMB) göre, üretici fiyatlarındaki hızlı yükselişte, döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artışların yanı sıra bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve güçlü talep koşulları rol oynadı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.84'ten yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.
TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde, özellikle tarımsal emtia ve petrol fiyatları belirgin bir artış kaydetmiştir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur" denildi.
Yıllık enflasyonun dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ile ara malı gruplarında yükselirken, enerji grubunda yatay olduğu, sermaye malı grubunda da gerilediğine işaret edilen TCMB raporunda, "Aylık bazda ise dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında daha belirgin olmak üzere bütün alt gruplarda fiyat artışları kaydedilmiştir. Ara malları grubu fiyat artışında kâğıt ürünleri, demir-çelik ve inşaat ara girdileri öne çıkarken, ana metal grubunda yıllık enflasyon yüzde 56,85’e ulaştı" denildi. (Grafik)
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